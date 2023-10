Von fehlenden Einkaufsmöglichkeiten bis zum Neujahrslauf OB-Sprechstunde in Merseburg: Was die Bürger wirklich bewegt

In der direkten Begegnung mit dem Oberbürgermeister von Merseburg äußern Bürger ihre Bedenken - von fehlenden Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt bis zur Zukunft des Neujahrslaufs. Ein tiefer Einblick in die aktuellen Themen der Stadt.