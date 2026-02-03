Neustart unter neuer Chefin Merseburg verliert den Superintendentur-Sitz: Nach fast 500 Jahren geht’s nach Naumburg
Die Fusion der evangelischen Kirchenkreise Naumburg-Zeitz und Merseburg markiert das Ende einer 500 Jahre alten Tradition: Merseburg hat keine Superintendentur mehr. Was das bedeutet.
03.02.2026, 06:00
Merseburg/MZ. - Es sind mehrere Regalreihen voller Ordner und weitere Büroutensilien, die in der gelben Villa in der Merseburger Domstraße – traditionell Sitz der Superintendenten – noch auf ihren Umzug nach Naumburg warten. Dabei ist der Kirchenkreis Merseburg bereits seit Anfang des Jahres Geschichte.