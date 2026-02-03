Die Fusion der evangelischen Kirchenkreise Naumburg-Zeitz und Merseburg markiert das Ende einer 500 Jahre alten Tradition: Merseburg hat keine Superintendentur mehr. Was das bedeutet.

Merseburg verliert den Superintendentur-Sitz: Nach fast 500 Jahren geht’s nach Naumburg

Tanja Pilger-Janßen ist Superintendentin des neuen Kirchenkreises. Da sie in Naumburg tätig ist, steht das Büro in der Merseburger Domstraße nun leer

Merseburg/MZ. - Es sind mehrere Regalreihen voller Ordner und weitere Büroutensilien, die in der gelben Villa in der Merseburger Domstraße – traditionell Sitz der Superintendenten – noch auf ihren Umzug nach Naumburg warten. Dabei ist der Kirchenkreis Merseburg bereits seit Anfang des Jahres Geschichte.