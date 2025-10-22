Die weiterführenden Schulen im Saalekreis verzeichnen Rekordzahlen - auch die Gymnasien. Dennoch verfehlen diese die Vorgaben des Schulgesetzes. Woran liegt das und was sind die Folgen?

Merseburg, Querfurt, Landsberg, Wettin: Sind die Gymnasien im Saalekreis zu klein?

Das Herder-Gymnasium in Merseburg hat über 1.000 Schüler und ist laut Gesetz doch zu klein.

Merseburg/MZ. - 4.429 Kinder und Jugendliche lernen aktuell an den Gymnasien des Saalekreises – ein Rekordwert. Noch vor fünf Jahren waren es 450 weniger. Allein das Herder-Gymnasium in Merseburg besuchen mittlerweile über 1.000 Schüler. Und doch ist es, wie sämtliche Gymnasien im Saalekreis, zu klein, wenn man die erst vor wenigen Monaten im Landesschulgesetz festgezurrten Grenzwerte anlegt.