Zwei Stunden im Einsatz Merseburg macht sauber: Etliche freiwillige Helfer packen beim „Sauber-Machathon“ an
Mit Müllsack und Greifzange zogen am Samstag 83 freiwillige Helfer durch Merseburg und die Ortsteile. Beim Saubermachathon sammelten sie in nur zwei Stunden 28 Säcke voll Abfall. Was die Bürger dazu motiviert hat, sich bei dem Aktionstag einzubringen.
07.09.2025, 10:51
Merseburg/MZ. - In ganz Merseburg waren am Samstag Menschen mit blauen Westen unterwegs – in der einen Hand ein Müllsack, in der anderen eine Greifzange. Auf dem Rücken trugen sie die Aufschrift „Saubermachathon Merseburg“. Dieser fand am Samstagvormittag bereits zum vierten Mal statt, um die Natur in der Kreisstadt und den anliegenden Ortschaften vom Müll zu befreien.