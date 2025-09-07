Mit Müllsack und Greifzange zogen am Samstag 83 freiwillige Helfer durch Merseburg und die Ortsteile. Beim Saubermachathon sammelten sie in nur zwei Stunden 28 Säcke voll Abfall. Was die Bürger dazu motiviert hat, sich bei dem Aktionstag einzubringen.

Marion Ulrich entschied sich spontan dazu, mitzuhelfen und am hinteren Gotthardteich Müll sammeln zu gehen.

Merseburg/MZ. - In ganz Merseburg waren am Samstag Menschen mit blauen Westen unterwegs – in der einen Hand ein Müllsack, in der anderen eine Greifzange. Auf dem Rücken trugen sie die Aufschrift „Saubermachathon Merseburg“. Dieser fand am Samstagvormittag bereits zum vierten Mal statt, um die Natur in der Kreisstadt und den anliegenden Ortschaften vom Müll zu befreien.