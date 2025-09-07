PopAround@Bauhaus „Die da“ im Bauhaus Museum und ein Geständnis: Die Fantastischen Vier bei TV-Aufzeichnung in Dessau
Zum Auftakt von Bauhaus 100 in Dessau gibt es vier Konzerte im Rahmen von „PopAround@Bauhaus“ . Auch die Fantastischen Vier waren am Sonnabend dabei. Wie das Konzert lief, wo und wann es zu sehen ist.
Dessau/MZ - Kurz, aber intensiv. Die Fantastischen Vier haben am Sonnabendabend ein gefeiertes Konzert im Bauhaus Museum gegeben. Sie waren zu Gast in der Reihe PopAround@Bauhaus von ZDF/3Sat.