  4. PopAround@Bauhaus: „Die da“ im Bauhaus Museum und ein Geständnis: Die Fantastischen Vier bei TV-Aufzeichnung in Dessau

Zum Auftakt von Bauhaus 100 in Dessau gibt es vier Konzerte im Rahmen von „PopAround@Bauhaus“ . Auch die Fantastischen Vier waren am Sonnabend dabei. Wie das Konzert lief, wo und wann es zu sehen ist.

07.09.2025, 12:39
PopAround@Bauhaus hieß es am Wochenende im Dessauer Bauhaus Museum. Am Sonnabend begeisterten Fanta 4 das Publikum.
PopAround@Bauhaus hieß es am Wochenende im Dessauer Bauhaus Museum. Am Sonnabend begeisterten Fanta 4 das Publikum. (Foto: Thomas Ruttke)

Dessau/MZ - Kurz, aber intensiv. Die Fantastischen Vier haben am Sonnabendabend ein gefeiertes Konzert im Bauhaus Museum gegeben. Sie waren zu Gast in der Reihe PopAround@Bauhaus von ZDF/3Sat.