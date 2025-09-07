Unfall am Samstag im Landkreis Wittenberg: Ein Motorrad fährt auf ein bremsendes Auto auf, das hat Folgen.

Kropstädt - Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Wittenberg auf ein bremsendes Auto aufgefahren und schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am Samstagmittag auf der B2 Richtung Kropstädt, wie die Polizei in Wittenberg mitteilte. Der Autofahrer habe dort wegen des Verkehrs gebremst, der 45 Jahre alte Motorradfahrer habe das vermutlich zu spät bemerkt.

Dabei wurde er schwer verletzt. Der Mann am Lenkrad des Autos sowie seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wurde auf rund 20.000 Euro beziffert. Die Bundesstraße blieb für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.