Die Ortsteile haben in diesem Jahr richtig abgeräumt. Welche Projekte sich über Geld aus dem Bürgerbudget freuen dürfen und wieviele Merseburger diesmal abgestimmt haben.

Merseburg/MZ. - „Vielleicht bringt es ja Glück, dass der Tag der Entscheidung über das Merseburger Bürgerbudget genau an unserem elften Hochzeitstag stattfindet.“ Tina und Christopher Quirin strahlen. Sie wünschen sich ein Streetball-Feld an der Hohendorfer Marke, und Söhnchen Mio (4) durfte die Abstimmungstaler in den Glaszylinder mit der Nummer 8 werfen.

Tina und Christopher Quirin mit Söhnchen Mio beim Abstimmen. (Foto: Undine Feyberg)

Das sind die Sieger des Bürgerbudget Merseburg 2024:

Am Ende ging der Sieg an die Freiwillige Feuerwehr Merseburg, die sich ein Mannschaftszelt für die Jugendfeuerwehr wünscht (9.000 Euro/333 Stimmen).

Und das sind die weiteren Gewinner in diesem Jahr: 2. Platz, Geusa, drei Waldschänkensitzgruppen (9.000 Euro/332), 3. Platz: Schallschutz im Sportraum Mampfe (9.000 Euro/326), 4. Platz: 450 Jahre Domgymnasium (9.000 Euro/310), 5. Platz: Sandkasten für den Hort der Grundschule Geusa (9.000 Euro/244),

6. Platz: Pfingstburschen Meuschau, Geld für Bänke, Rasentraktor, Zaun (9.000 Euro/238), 7. Platz: Doppelschaukel Kita Josefsheim (5.000 Euro/199), 8. Platz: Klettergerüst Kita Weinberg (9.000 Euro/197), 9. Platz: Ausrüstung Klause-Chor (1.100 Euro/153), 10. Platz: Bänke und Tische für die Wetterschutzhütte Trebnitz (900 Euro/149), 11. Platz: Ausrüstung Bogenfreunde Blösien (500 Euro/17).

Die Jugendfeuerwehr Merseburg hat die meisten Stimmen eingeheimst. Stadtratsvorsitzender Michael Hayn (r.) gratuliert. (Foto: Undine Feyberg)

Insgesamt 83 Projekte hatten um die Stimmen der Merseburger geworben. 26 Vereine oder Bürger hatten die Möglichkeit genutzt, mit eigenen Ständen quasi bis zur letzten Minute für ihre Ideen zu werben. Kinder von der Geiseltaltorschule sprachen die Wahlberechtigten ebenso an, wie die Mitglieder des Tanzzaubers Merseburg, die auf Unterstützung für die Anschaffung neuer Kostüme und Fahrtkosten zu Turnieren hofften.

Die Merseburgerin Viktoria Constanze Schmidt hoffte auf ganz viele Stimmen für ihr Projekt „Gemeinschaftsgarten für alle“, das sie in der Burgstraße ansiedeln will, sagte aber schon, bevor das Endergebnis feststand: „Egal, wie es heute ausgeht – ich werde mich trotzdem dafür engagieren, dass der Gemeinschaftsgarten umgesetzt wird.“ Die Stadtführer hofften erneut auf Geld für Bänke im Südpark und eine große Rundbank im Schlossgarten.

Bürgerbudget Merseburg: Warum niemand verliert

Projekte, die beim Tag der Entscheidung nicht gewonnen haben, sind trotzdem keine Verlierer. „Alle Projekte werden den Stadträten zur Kenntnis gegeben“, erklärt Florian Schüler, der Leiter des Jugend- und Sportamtes. „Und wenn es um die Haushaltsdiskussion geht und sie der Meinung sind, dass das eine oder andere Projekt für die Stadt richtig toll wäre, kann es sein, dass es m Rahmen des Haushalts doch noch Geld gibt.“ Es habe immerhin 121 eingereichte Projekte gegeben, von denen manche nicht zugelassen werden konnten, weil sie die Obergrenze von 9.000 Euro überschritten hatten.

Auch der Pfingstburschenverein Meuschau darf sich über Geld freuen. (Foto: Undine Feyberg)

In diesem Jahr hatten nicht nur mehr Merseburger ein Projekt fürs Bürgerbudget angemeldet. Es waren auch mehr Merseburger zur Abstimmung in die Rischmühlenhalle gekommen: insgesamt 2.057

Die Projekte, die gewonnen haben, müssen innerhalb eines Jahres umgesetzt werden. Der nächste Tag der Entscheidung findet am 29. Oktober 2025 statt.