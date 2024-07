Mit Plakaten ist die Stadt Merseburg jetzt in die heiße Werbephase für das Bürgerbudget 2024 gestartet. Privatleute, Initiativen, Vereine und Einrichtungen können für ihre Projekte bis zu 9.000 Euro erhalten. Dafür müssen sie diese Kriterien erfüllen

Merseburg/MZ. - In Merseburg taucht dieser Tage neue Werbung im Stadtbild auf. Der Auftraggeber will zur Abwechslung aber kein Geld einnehmen, sondern welches loswerden. Es ist die Stadtverwaltung, die die Trommel für das Bürgerbudget rührt. Zum dritten Mal können Bürger entscheiden, was mit 70.000 Euro aus dem Haushalt passieren soll. Dafür braucht die Stadt aber noch konkrete Projektvorschläge von Privatleuten, Initiativen, Vereinen, Einrichtungen.