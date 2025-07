Die Polizei fahndet in der Nacht zu Donnerstag in Naumburg nach einer 14-jährigen Jugendlichen.

Naumburg/cm - Eine Mitarbeiterin einer Naumburger Wohngruppe meldete sich am späten Mittwochabend gegen 22.45 Uhr bei der Polizei, da eine 14-jährige Bewohnerin das Wohnhaus kurz zuvor unerlaubt verlassen hatte. Während umfangreicher polizeilicher Fahndungsmaßnahmen wurden zunächst einige mögliche Bezugspunkte der Jugendlichen überprüft - jedoch ohne Erfolg.

Gegen 1.30 Uhr gelang es Polizeibeamten jedoch schließlich, das Mädchen in der Nähe des Marktes aufzugreifen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagnachmittag informierte. Sie war wohlauf und konnte nach einem erzieherischen Gespräch wieder an ihre Betreuerin übergeben werden.