In Weißenfels im Burgenlandkreis ist die Polizei am Donnerstagmorgen zu einem Unfall in der Beuditzstraße gerufen worden (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Auf einem Parkplatz an der Beuditzstraße in Weißenfels ist am Donnerstagmorgen eine Fußgängerin von einem Pkw erfasst worden. Die Frau stürzte dadurch und wurde leicht verletzt, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis am Nachmittag mit. Sie sei zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie es hieß, war die Frau hinter einem Pkw entlanggelaufen, dessen Fahrer gerade rückwärts ausparkte und mit ihr zusammenstieß. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.