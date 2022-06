Merseburg gehört nun zu den Tafeln

Merseburg/MZ - Nun ist es offiziell: In Merseburg gibt es jetzt ein Mitglied der Tafeln in Sachsen-Anhalt. Die Institution ist nicht neu, nur der Status hat sich etwas verändert. Denn das Dienstleistungscentrum der Works gGmbH versorgt Bedürftige schon seit vielen Jahren mit Lebensmitteln - nun unter dem Dach der Tafeln. Das meiste bleibt gleich, manches könnte sich dadurch allerdings zum Vorteil verändern. „Wir freuen uns jedenfalls, dass Merseburg und die Works jetzt Teil der Tafelfamilie sind“, sagte Andreas Steppuhn, der Vorsitzende des Landesvorstandes der Tafeln in Sachsen-Anhalt. Ziel der Tafeln sei es, keine Lebensmittel wegzuwerfen. „Damit haben wir aber auch die Aufgabe, Lebensmittel mit sehr kurzer Haltbarkeit schnell zu den einzelnen Tafeln beziehungsweise zu den Bedürftigen zu bringen.“ Das klingt zwar nach Bringedienst, aber so ist es nicht.

