Hundesportler aus aller Welt zieht es vom 21. bis zum 24. März 2024 zum Wettbewerb „Cacit Germany“ nach Braunsbedra. Der Andrang ist groß. Was den Zuschauern alles geboten wird, obwohl der Veranstalter keinen Eintritt verlangt.

Meisterschaft für Vierbeiner in Braunsbedra

Der Hundesportwettbewerb „Cacit Germany“ lädt Zuschauer am Wochenende wieder ins Stadion in Braunsbedra ein.

Merseburg/MZ. - Erschnüffeln, gehorchen und beschützen: Das sind die Aufgaben der Hunde, die am Wochenende am Wettbewerb „Cacit Germany“ in Braunsbedra teilnehmen. Im vergangenen Jahr feierte die Veranstaltung vom Dölbauer Mathias Dögel seine Premiere im „Stadion des Friedens“. Vom 21. bis zum 24. März ist die Meisterschaft mit ein paar Änderungen zurück.