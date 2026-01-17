Anfang der Woche häuften sich die Meldungen über Rohrbrüche, auch im Saalekreis – als die Temperaturen wieder über Null kletterten. Warum das den Leitungen zusetzen kann und welchen Zusammenhang es zwischen dem Alter der Rohre und dem Risiko für Havarien gibt.

Mehr Rohrbrüche bei Frost? - Midewa erklärt: „Kritisch sind die Temperaturschwankungen“

Bei Rohrbrüchen kann die Trinkwasserversorgung zeitweise unterbrochen sein.

Merseburg/Querfurt/Schkopau/MZ. - Frostzeit ist Wasserrohrbruchzeit – zumindest legen die vielen Meldungen der letzten Tage diesen Eindruck nahe. Doch stimmt das wirklich? Ist bei Frost die Gefahr größer, dass Leitungen bersten? Auch im Saalekreis leckten zuletzt mehrere Wasserleitungen. Die MZ hat beispielhaft bei der Midewa nachgefragt.