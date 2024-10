LAN-Party in der Jahrhunderthalle Spergau

Bad Dürrenberg/MZ. - Als einen „kleinen Dinosaurier in der leider aussterbenden LAN-Party-Szene“ beschreibt Mario Luft sich und seine Mitstreiter vom Verein LAN-Party Mitteldeutschland aus Bad Dürrenberg. 2001 veranstalteten er und seine Freunde – damals noch unter den Fittichen des Jugendclubs – erstmals das, was vielen Jugendlichen heutzutage nur noch wenig sagen dürfte: eine LAN-Party, im Grunde ein Haufen computerspielbegeisterter Leute, die sich tagelang in Garagen, Kellern oder großen Hallen einschließen, um gemeinsam und gegeneinander zu zocken. Und dabei vielleicht den ein oder anderen Energydrink zu konsumieren.