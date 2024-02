Auf der A 9 bei Bad Dürrenberg hat am Freitagmorgen ein Sattelzugfahrer während der Fahrt sein Bewusstsein verloren. Was danach geschehen ist.

Bad Dürrenberg/MZ - Heikle Situation am Freitag auf der A 9 nahe der Anschlussstelle Bad Dürrenberg: Wie die Autobahnpolizei in Weißenfels mitteilte, hatte der Fahrer eines Sattelschleppers in Fahrtrichtung Berlin gegen 9.15 Uhr das Bewusstsein verloren. In der Folge kam der Lkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Es sei ihm noch gelungen, bis auf den Parkplatz Bachfurt zu fahren, wo er einen Notruf absetzte. Der Fahrer wurde dann in ein Krankenhaus eingeliefert.