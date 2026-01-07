Zweckgebundene Spende Liquidation der Kinderoase Vitzenburg: Stadt Querfurt erhält sechsstelligen Betrag

Die Kinderoase für Groß und Klein Vitzenburg stellte im Sommer 2025 den Betrieb ein. Die gemeinnützige Gesellschaft wird aufgelöst. Ihre Gesellschafterversammlung beschloss, das Geldvermögen der Stadt Querfurt zu überlassen. Diese muss es in bestimmten Bereichen einsetzen.