Trotz der Geständnisse beider Angeklagter am zweiten Verhandlungstag im Landgericht Halle, bleiben einige Fragen offen. Zeugenaussagen sorgen für Verwirrung im Gericht.

Leuna-Einbrecher gestehen - doch wer stahl die Autos?

Der Prozess um den Einbruchsdiebstahl in Leuna im Mai 2023 wird am Landgericht Halle verhandelt.

Leuna/Halle/MZ. - Zwei junge Männer stehen aktuell vor dem Landgericht Halle, weil sie zwischen dem 10. und dem 21. Mai 2023 gemeinsam in ein Leunaer Wohnhaus eingebrochen sein sollen, während der Besitzer sich im Urlaub befand.