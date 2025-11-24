Gericht macht Angebot Prozessauftakt in Halle: Duo soll Autos, Waffen und Wertgegenstände aus Wohnhaus in Leuna gestohlen haben

Zwei Männer stehen in Halle wegen eines Einbruchs in ein Leunaer Wohnhaus vor Gericht. Sie sollen nicht nur Wertgegenstände und historische Waffen, sondern auch zwei Autos gestohlen haben. Ein angebotener Verständigungsvorschlag scheiterte jedoch, weil nur ein Teil der Vorwürfe eingeräumt wird.