weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Gericht macht Angebot: Prozessauftakt in Halle: Duo soll Autos, Waffen und Wertgegenstände aus Wohnhaus in Leuna gestohlen haben

Gericht macht Angebot Prozessauftakt in Halle: Duo soll Autos, Waffen und Wertgegenstände aus Wohnhaus in Leuna gestohlen haben

Zwei Männer stehen in Halle wegen eines Einbruchs in ein Leunaer Wohnhaus vor Gericht. Sie sollen nicht nur Wertgegenstände und historische Waffen, sondern auch zwei Autos gestohlen haben. Ein angebotener Verständigungsvorschlag scheiterte jedoch, weil nur ein Teil der Vorwürfe eingeräumt wird.

Von Sebastian Meyer 24.11.2025, 15:20
Im Landgericht Halle läuft derzeit der Prozess gegen zwei Männer wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls in Leuna.
Im Landgericht Halle läuft derzeit der Prozess gegen zwei Männer wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls in Leuna. (Foto: Undine Freyberg)

Leuna/Halle/MZ. - Unübliches Bild im Landgericht Halle: Gleich zwei Angeklagte und zwei Verteidiger sitzen auf der Anklagebank. Gegen sie, einen 27-Jährigen und einen 30-Jährigen, wurde am Montagmorgen der Prozess wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls in Leuna eröffnet.