Gericht macht Angebot Prozessauftakt in Halle: Duo soll Autos, Waffen und Wertgegenstände aus Wohnhaus in Leuna gestohlen haben
Zwei Männer stehen in Halle wegen eines Einbruchs in ein Leunaer Wohnhaus vor Gericht. Sie sollen nicht nur Wertgegenstände und historische Waffen, sondern auch zwei Autos gestohlen haben. Ein angebotener Verständigungsvorschlag scheiterte jedoch, weil nur ein Teil der Vorwürfe eingeräumt wird.
24.11.2025, 15:20
Leuna/Halle/MZ. - Unübliches Bild im Landgericht Halle: Gleich zwei Angeklagte und zwei Verteidiger sitzen auf der Anklagebank. Gegen sie, einen 27-Jährigen und einen 30-Jährigen, wurde am Montagmorgen der Prozess wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls in Leuna eröffnet.