Katharina Müller ist Klinikärztin und erweitert nebenberuflich ihre eigene Praxis „Ästhetik in der Saaleaue“ in Schkopau – zwischen Slow Aging und Lachs-DNA.

Schkopau/MZ. - Katharina Müller aus Schkopau ist hauptberuflich plastische Chirurgin am Bergmannstrost in Halle und kümmert sich beispielsweise um Notfälle wie Verbrennungen oder das Replantieren von Fingern. Doch ihre Leidenschaft für Ästhetik und „die Freude, Sachen schöner zu machen“, eröffnete ihr das eigene Business.