Die Stadt Aschersleben beteiligt sich an einer Aktion, die in Italien ihren Ursprung hat. Damit soll Frauen ein Denkmal gesetzt werden, die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind.

Von Kerstin Beier 23.10.2025, 12:15
Die Teile für die Bank, die ab 25. November am Museum stehen soll, erhalten ihre rote Farbe.
Die Teile für die Bank, die ab 25. November am Museum stehen soll, erhalten ihre rote Farbe. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ - Am 25. November wird die Stadt Aschersleben eine rote Bank am Museum aufstellen. Der Tag ist ein Internationaler Gedenktag, der aufmerksam machen soll – auf Gewalt gegen Frauen. Und die Bank ein Achtungszeichen gegen häuslichen Terror. Sie symbolisiert den leeren Platz einer Frau oder eines Mädchens, die infolge häuslicher Gewalt oder durch einen Femizid ums Leben gekommen sind.