Die Kommunen seien mit der Unterhaltung ihrer Radwege oft überfordert, findet Hartmut Handschak. Deswegen macht der Landrat jetzt einen Vorschlag, wie der Kreis für bessere Bedingungen für Radfahrer sorgen könnte.

Merseburg/MZ. - „Jede Kommune allein ist damit überfordert“, sagt Hartmut Handschak (parteilos). Der Landrat des Saalekreises spricht von Radwegen, genauer deren Unterhaltung, also etwa der Ausbesserung von Schlaglöchern, der Beseitigung von Rissen, der Entfernung von aufdringlichem Grün. Seine Idee ist deshalb , diese Aufgabe beim Kreis zu bündeln.