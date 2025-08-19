Ein 400 Jahre altes Kanalsystem steht vor einer ungewissen Zukunft. In Kreypau warnte Fördervereinschef Frank Thiel vor der drohenden Austrocknung des Elsterfloßgrabens, wenn die Mibrag die Wasserversorgung einstellt. Der Verein sammelt jetzt Unterschriften und fordert ein Rettungskonzept vom Land.

Frank Thiel, Präsident der Internationalen Flößerei-Vereinigung, fordert als Vorsitzender des Fördervereins Elsterfloßgraben ein klares Bekenntnis der Landesregierung zum Erhalt des Floßkanals.

Kreypau/MZ. - Ein einst etwa drei Meter breiter und anderthalb Meter tiefer Graben mit einer früheren Länge von circa 101 Kilometern erregt die Gemüter: der Elsterfloßgraben. Über Jahrhunderte eingebunden in ein umfassendes Kanalsystem, das zum Flößen diente, ist er noch heute Lebensader - wenn auch keine intakte. Deren Erhalt hat sich der Förderverein Elsterfloßgraben auf die Fahnen geschrieben.