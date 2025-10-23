Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, forderte jüngst, dass Atteste erst ab dem vierten Tag vorgelegt werden müssen. Ein Vorschlag, der bundesweit für gespaltene Meinungen sorgt. Was halten Arbeitgeber und Ärzte im Saalekreis von der Idee?

Saalekreis/MZ. - Krankschreibung erst ab dem vierten Tag? Diesen Vorschlag äußerte jüngst Andreas Gassen, Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Wie Gassen erklärt, würden Ärzte in Deutschland jährlich rund 116 Millionen Krankschreibungen ausstellen. Mehr als ein Drittel davon gilt für höchstens drei Tage. Somit kämen viele Arbeitnehmer lediglich zum Arzt, weil ihr Arbeitgeber frühzeitig ein Attest verlange.