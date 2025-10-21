Fernsehjournalistin Anett Hoffmann nahm die Chemiestadt im Auftrag des MDR unter die Lupe. Nun feiert der Film „Leuna Komplex – Stadt-Land-Werk“ Premiere im CCE. Das berichtet die Autorin über Ängste, Sorgen und Hoffnungen der Einwohner.

Leuna-Doku im MDR feiert Premiere - Autorin über die Chemiestadt: „Hoffen und Depression zugleich“

Der Chemiestandort - hier die Bahnlogistik der InfraLeuna – spielt in der Dokumentation „Leuna Komplex" eine große Rolle.

Leuna/Leipzig/MZ. - Hochsommer an der Hasse. Fast 100 Schwimmer pflügen beim Firmen-Team-Triathlon durch das Wasser. Doch das Kamerateam am Ufer hat nur Augen und Linse für einen: Christof Günter, Geschäftsführer der InfraLeuna. Der Chef des größten deutschen Chemiestandortes ist einer der Hauptprotagonisten in der MDR-Produktion „Leuna Komplex – Stadt, Land, Werk“. Eine Bestandsaufnahme der Chemiestadt und ihrer Bewohner.