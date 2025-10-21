Mehrere Stadtführer zeigen Besuchern die schönsten und spannendsten Ecken Bernburgs. Die MZ stellt sie in einer Miniserie vor. Heute: Volker und Simone Zappe.

Volker und Simone Zappe führen als Ratsherr und Kräuterfrau durch Bernburg.

Bernburg/MZ - Zehn Jahre ist es inzwischen her, dass Volker Zappe von der Bernburger Freizeit GmbH (BFG) das Angebot erhalten hat, sich als Gästeführer zu versuchen. Der Vorschlag reizte ihn zwar, doch es gab einen Haken: Um Stadtführer zu werden, musste man einen Kurs besuchen. „Da wir beide freiberufliche Künstler sind, konnte ich mir nicht vorstellen, wie das in unseren Zeitplan passen würde“, erzählt der 67-Jährige.