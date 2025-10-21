Am Verkehrsknoten der „Spinne“ in Zörbig laufen die Arbeiten für den neuen Kreisverkehr auf Hochtouren, doch Autofahrer umgehen rücksichtslos Sperren. Wie reagiert die Stadt darauf?

Zörbig/MZ. - Seit gut einer Woche läuft am Verkehrsknoten „Spinne“ der Umbau zum neuen Kreisverkehr. Die Straßen- und Tiefbau Eilenburg (STE) arbeitet dort im Auftrag der Stadt Zörbig gemeinsam mit dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld und der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt. Bauleiter Karl Weißflog zieht im Gespräch mit der MZ eine erste Zwischenbilanz: „Wir haben mit den Fräsarbeiten begonnen, anschließend wird die Entwässerung erneuert. Besonders in der Bitterfelder Straße ist das kompliziert, weil dort sich viele Leitungen kreuzen.“