Streetfoodrallye begeistert Eisleben „Eisleben schmeckt mir“: Kinder erkunden beim Streetfood-Abenteuer ihre Stadt neu
Bei der diesjährigen Streetfoodrallye quer durch Eisleben entdeckten Kinder und Jugendliche ihre Stadt neu und zeigten: Zusammen schmeckt’s einfach besser.
Aktualisiert: 23.10.2025, 08:50
Eisleben/MZ. - Bunte Taschen, lachende Kinder und der Duft von Waffeln, Pizza und Hotdogs zogen am Dienstag durch die Straßen der Lutherstadt: Die zweite Streetfoodrallye „Eisleben schmeckt mir“ hat insgesamt 135 Teilnehmer begeistert.