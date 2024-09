Die Goethestadt Bad Lauchstädt will zur neuen Saison mit einer frischen Attraktion in seinem Freibad aufwarten: einer Wellenrutsche. Doch die Baukosten dafür haben sich weiter erhöht. Das sorgt unter Stadträten für Kritik.

Kosten gestiegen: Neue Wellenrutsche in Bad Lauchstädt sorgt für Unmut

Das Freibad lockt zahlreiche Besucher auch aus Halle und Merseburg an.

Bad Lauchstädt/MZ. - „Die Abweichung ist ein bisschen dolle. Das gefällt mir überhaupt nicht“, übte der Vorsitzende des Finanzausschusses Günter Teichmann Kritik an der Stadtverwaltung der Goethestadt Bad Lauchstädt. Die will im Freibad eine neue Attraktion errichten: eine Wellenrutsche. Mitte September soll der Einbau starten. Doch schon vorab sind die Kosten gestiegen. Zu den bereits im Haushalt 2024 eingeplanten 50.000 Euro sollen, so eine Vorlage für den Stadtrat, nun weitere 35.000 Euro hinzukommen.