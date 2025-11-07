In Wünsch beendete Landwirt Johannes Reinhardt die diesjährige Ernte vom Steirischen Ölkürbis. Regionale Bäcker sind inzwischen begeisterte Abnehmer seiner Kürbiskerne. Der Landwirt selbst stellt daraus in Handarbeit einen Snack her. Nun gibt es weitere Ideen, die Kerne zu vermarkten.

Kommen zu leckeren Knabberkernen aus dem Geiseltal bald weitere regionale Produkte?

Diese Kürbiskerne möchte er ernten, zeigt Landwirt Johannes Reinhardt den Steppkes der Wünscher Kita „Zwergenland“.

Wünsch/MZ. - In Schrittgeschwindigkeit fährt die Erntemaschine die zuvor wie an einer Schnur aufgereihten goldgelben Kürbisse ab. Die Früchte werden aufgespießt, „igeln“ nennt das Landwirt Johannes Reinhardt. In ihrem Bauch bricht die Maschine dann die Kürbisse auf. Mit Zentrifugalkraft werden die Kerne vom Fruchtfleisch getrennt und gesammelt. Die zerkleinerten Reste vom Kürbis landen am Ende wieder auf dem Feld.