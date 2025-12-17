Der Chef des Domstadtkinos erklärt, wieso das Filmjahr 2025 erst spät in Schwung kam, was ihn auf der Leinwand überzeugte und warum er für den Start von „Avatar“ extra umbaut.

Neuer 3D-Saal, großer Vorverkauf: Das Merseburger Domstadtkino setzt an Weihnachten auf „Avatar: Fire and Ash“.

Merseburg/MZ. - Avatar wird sicher ein Weihnachtsgeschenk für uns“, ist die Vorfreude von Ulrich Jacobi, Betreiber des Merseburger Domstadtkinos, auf das neueste Werk von Starregisseur James Cameron groß. Die Erwartungshaltung, dass der dritte cineastische Ausflug auf den Planeten Pandora zum Besuchermagneten rund um das Fest wird, liegt nahe. Teil eins war gemessen am globalen Einspielergebnis der erfolgreichste Film aller Zeiten, Teil zwei folgt auf Platz drei. Deshalb hat Jacobi zum Kinostart von „Avatar: Fire and Ash“ an diesem Mittwoch auch noch einmal investiert.