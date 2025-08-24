Als Teenagerin mochte Antonia Schönbrodt die US-Serie „Bones“. Heute ist sie selbst digitale Forensikerin: Für Polizei und Staatsanwaltschaft durchsucht sie Handys und Laptops nach gestohlenen Inhalten und Kinderpornografie. Und sie weiß, welche Passwörter besonders schwer zu knacken sind.

Antonia Schönbrodt durchsucht im Auftrag von Polizei und Staatsanwaltschaft Laptops und Handys nach strafrechtlich relevanten Dateien.

Friedensdorf/Leipzig/MZ. - Es sei schon teils harter Tobak, den sie während ihrer Arbeit sehe, bestätigt Antonia Schönbrodt. „Aber es ist Teil meines Jobs, und ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil in der Öffentlichkeit zu wenig bewusst ist, wie verbreitet das in Deutschland ist. Sollten Beschuldigte etwas getan haben, dann bin ich froh, dass ich zu ihrer Verurteilung beitragen kann.“ Die 24-Jährige spricht von Kinderpornografie.