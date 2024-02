Wahl zum Bürgermeister in Merseburg

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - Das Interesse der Verwaltungsmitarbeiter war groß. Die Ecke des Ratssaals, in dem die Amts- und Sachgebietsleiter den Sitzungen des Stadtrates beiwohnen, war bis auf den letzten Platz gefüllt. Für viele Angestellten der Stadt ging es an diesem Abend um die Frage, wer künftig als Bürgermeister der Stadt Merseburg ihr Vorgesetzter ist. Aus Sicht der Einwohner mussten die Stadträte die Frage beantworten, wer ab August die Nummer zwei der Stadt nach Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) wird. Das Rennen zwischen Bellay Gatzlaff, Ulrike Findeisen und Michael Hayn galt als offen. Es brauchte letztlich auch einen zweiten Wahlgang. Doch an dessen Ende stand ein deutlicher Gewinner.