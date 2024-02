Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - Wer wird künftig die Nummer zwei in Merseburg? Diese Entscheidung müssen die Stadträte am Donnerstag ab 17 Uhr fällen. Der Posten des Bürgermeisters, des Stellvertreters von Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr, wird in geheimer Wahl bestimmt. Im ersten Durchgang benötigen die Kandidaten die Stimmen von mehr als der Hälfte der anwesenden Räte. Im zweiten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit. Wer die erhält, bekommt das Amt. Gibt es im zweiten Durchgang jedoch keinen Sieger, liegen zwei Bewerber stimmgleich an der Spitze – dann muss das Los über die Besetzung des wichtigen Postens entscheiden.