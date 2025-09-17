DDR-Immobilie am Geiseltalsee sucht neuen Besitzer Ist Versteigerung die letzte Chance für das Kulturhaus in Krumpa?
Die einstige Berufsschule des Mineralölwerks Lützkendorf kommt samt dem Kulturhaus unter den Hammer. Die Krumpaer hoffen auf Erhalt und Nutzung des sanierungsbedürftigen Denkmalschutzobjektes. Welche Idee sie dafür haben.
Krumpa/MZ. - Wenn die Deutsche Grundstücksauktionen AG nächste Woche, am 25. und 26. September, ihre Herbst-Auktionen in Berlin veranstaltet, kommt auch das Kulturhaus Krumpa unter den Hammer.