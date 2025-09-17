Der katholische Kirchenmann wird für sein jahrzehntelanges Engagement und seine tiefe Verbundenheit mit den Maltesern ausgezeichnet.

Köthen/MZ. - Für sein jahrzehntelanges Engagement und seine tiefe Verbundenheit mit den Maltesern ist Pfarrer Armin Kensbock mit dem Verdienstkreuz pro piis meritis des Souveränen Malteserordens ausgezeichnet worden. Darüber informieren die Malteser in einer Pressemitteilung. Die Ehrung wurde im Rahmen der Ger-hardsvesper in Köthen feierlich überreicht.