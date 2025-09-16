Auf dem Eisleber Wiesenmarkt 2025 präsentieren Schausteller aus ganz Deutschland neue Fahrgeschäfte. Zwar bleibt die Weltpremiere „Oracle“ aus, doch andere Attraktionen wie der Loop Fighter feiern Wiesen-Premiere.

Warum die angekündigte Weltneuheit doch nicht nach Eisleben kommt

Mitarbeiter der Firma Gebrüder Boos aus Magdeburg bauen auf der Eisleber Wiese den „Loop Fighter“ auf. Insgesamt fünf Fahrgeschäfte bringt das Unternehmen mit zum Wiesenmarkt.

Eisleben/MZ. - Dass der Eisleber Wiesenmarkt deutschlandweit in der obersten Liga der Volksfeste spielt, zeigt sich insbesondere an den Fahrgeschäften. So wird das Magdeburger Schaustellerunternehmen Gebrüder Boos in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Oktoberfest in München stehen – und zwar mit dem „Lach+Freu-Haus“, das sie im vergangenen Jahr als Neuheit auf der Eisleber Wiese präsentiert haben.