Investor will Solarpark in Ermlitz vergrößern

Schkopau/MZ. - Im Schkopauer Ortsteil Ermlitz soll eine Fläche an der B6 mit Solaranlagen bebaut werden. Das ist zumindest der Wunsch eines Investors. Das Thema hatte im Bauausschuss und Gemeinderat von Schkopau in der Vergangenheit für Diskussionen gesorgt. Nun hat sich der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich für die Aufstellung des Teil-Bebauungsplans ausgesprochen.

Derselbe Beschluss stand bereits im November auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Dort hatte das Projekt jedoch keine Mehrheit gefunden. Unter anderem wurde der Wunsch geäußert, auch eine Bebauung mit Agri-Photovoltaik-Anlagen in Betracht zu ziehen. Dabei werden Energiegewinnung und Landwirtschaft auf einer Fläche vereint, indem aufgeständerte Photovoltaikmodule errichtet werden, sodass unten drunter Landwirtschaft betrieben werden kann.

Daraufhin folgte eine erneute Beratung im Bauausschuss im Januar. Ein Vertreter der Firma Climagy, der das betreffende Grundstück in Ermlitz gehört, erläuterte, warum er keine Agri-PV-Anlagen bauen möchte. Der Investor hält dies für unwirtschaftlich. Er möchte stattdessen den angrenzenden, bereits bestehenden Solarpark mit identischen Modulen erweitern. Ursprünglich war die Fläche an der B6 mal im Bebauungsplan für die Errichtung eines Hotels vorgesehen. Das entstand jedoch nie. Die Fläche wurde durch einen Gemeinderatsbeschluss im Jahr 2015 bereits in ein Sondergebiet für Photovoltaik umgewandelt. Es ist also bereits vorgesehen, dass das Areal mit Solaranlagen bebaut wird.

Bauamtsleiter Matthias Weiß bat um Zustimmung für den Beschlussvorschlag. „Es ist die letzte Sitzung, die wir in dieser Zusammensetzung haben.“ Der nächste Bauausschuss ist erst für September vorgesehen, wenn die Kommunalwahlen bereits stattgefunden haben und der neue Gemeinderat sich gebildet hat. Vier von sechs Räten gaben ihre Zustimmung, zwei stimmten dagegen. Diskussionen gab es keine. Der Gemeinderat muss noch zustimmen, der tagt als nächstes am 28. Mai.