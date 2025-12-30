weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Chemiefirma in Leuna: Insolvenz von Domo: Welche anderen Unternehmen betroffen sind (mit Grafik)

Von der Insolvenz des Unternehmens Domo in Leuna sind auch viele Zulieferer betroffen. Experten warnen davor, dass die Produktionsketten im Chemiedreieck reißen könnten.

Von Steffen Höhne 30.12.2025, 06:00
Das Chemieunternehmen Domo stellt in Leuna unter anderem hitzebeständige Kunststoffe her.
Das Chemieunternehmen Domo stellt in Leuna unter anderem hitzebeständige Kunststoffe her. Foto: DOMO

Halle/MZ. - Die Weihnachtsfeiertage sind für den halleschen Insolvenzverwalter Lucas Flöther alles andere als still und friedlich gewesen. Am ersten Weihnachtsfeiertag beantragten die Chemie-Unternehmen Domo Caproleuna und Domo Chemicals eine Insolvenz. Der Zeitpunkt ist höchst ungewöhnlich, da auch die Insolvenzgerichte teilweise über den Jahreswechsel nicht arbeiten.