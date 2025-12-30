Von der Insolvenz des Unternehmens Domo in Leuna sind auch viele Zulieferer betroffen. Experten warnen davor, dass die Produktionsketten im Chemiedreieck reißen könnten.

Insolvenz von Domo: Welche anderen Unternehmen betroffen sind (mit Grafik)

Das Chemieunternehmen Domo stellt in Leuna unter anderem hitzebeständige Kunststoffe her.

Halle/MZ. - Die Weihnachtsfeiertage sind für den halleschen Insolvenzverwalter Lucas Flöther alles andere als still und friedlich gewesen. Am ersten Weihnachtsfeiertag beantragten die Chemie-Unternehmen Domo Caproleuna und Domo Chemicals eine Insolvenz. Der Zeitpunkt ist höchst ungewöhnlich, da auch die Insolvenzgerichte teilweise über den Jahreswechsel nicht arbeiten.