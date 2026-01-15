Sachsen-Anhalt hat beim insolventen Kunststoffhersteller Domo in Leuna den Weiterbetrieb angeordnet. Wirtschaftsminister Sven Schulze erklärt, was bringen soll. Das Land äußert sich auch zu Kosten und Exit-Optionen für die teure Zwischenlösung.

Leuna/MZ. - Als Maßnahme der Gefahrenabwehr hat Sachsen-Anhalt vorerst den Weiterbetrieb beim insolventen Kunststoffhersteller Domo in Leuna angeordnet. Das Land rechnet dafür aktuell „mit einem höheren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Millionenbetrag“, den es vorstrecken muss. Das erklärte das Landesverwaltungsamt (LVWA) auf Anfrage und betonte zugleich: Eine genaue Summe lasse sich aufgrund diverser Einflussfaktoren und der nicht konkret planbaren Laufzeit nicht beziffern.