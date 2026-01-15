Sportstättenförderung im Saalekreis Farnstädts Fußballer wollen neues Flutlicht für mehr Wochenende
Das Land Sachsen-Anhalt hat seine Sportstättenförderung für 2026 aufgestockt. Drei Vereine und eine Stadt aus dem Süden des Saalekreises profitieren. Die Sportler aus Farnstädt, Merseburg und Krumpa berichten, was sie vorhaben.
Farnstädt/Krumpa/Merseburg/ Bad Dürrenberg/MZ. - Mehr freie Wochenenden – das will der SV Blau-Weiß Farnstädt seinen Fußballern ermöglichen. Dafür sollen, egal ob jetzt in der Landes- oder im Falle eines Aufstiegs in der Verbandsliga, die Heimspiele möglichst oft Freitagabend ausgetragen werden. „Da zieht man auch mehr Zuschauer“, argumentiert Vizevereinschef Torsten Fritzsche. Doch aktuell haben die Blau-Weißen für die Idee ein Problem: Die Flutlichtanlage aus der Nachwendezeit funktioniert nicht richtig: „Sie erreicht nicht die Luxzahl, um hier Pflichtspiele abends austragen zu dürfen.“ Das soll sich ändern.