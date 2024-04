Günthersdorf/MZ. - Vor rund zweieinhalb Jahren hatte der Indoor-Freizeitpark „Gravity“ im Günthersdorfer Shoppingcenter Nova als „Deutschlands größter Hüpfpark“ eröffnet. Nun ist der Betreiber, die „Trampolin & Kart Leipzig Betriebs-GmbH“, insolvent. Bereits zum 31. März hatte das Gravity seine Türen dauerhaft geschlossen. Das Centermanagement des Novas ist bereits mit potentiellen Nachmietern im Gespräch.

Der Erlebnispark in Günthersdorf war der erste deutsche Standort des britischen Unternehmens. Das Herzstück war die rund 700 Quadratmeter große Hüpffläche mit zahlreichen Elementen und Hindernissen. Aber auch eine E-Kartbahn, die sich über zwei Ebenen erstreckte, gehörte zu den Höhepunkten. Das Konzept scheint bei den Besuchern jedoch nicht so gut angekommen zu sein, wie erhofft.

Bereits am 11. Januar dieses Jahres hatte der Betreiber den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Rechtsanwalt Thomas Reichelt wurde zum Insolvenzverwalter bestellt. Das Problem sieht er darin, dass der Betreiber von Anfang an nicht kostendeckend kalkuliert habe, erklärt er auf MZ-Nachfrage. Die Löhne und Gehälter wurden zunächst über das Insolvenzgeld abgesichert. So konnte der Geschäftsbetrieb ohne Einschränkungen bis Ende März 2024 fortgeführt werden. Reichelt hatte versucht, den Betrieb im Rahmen einer Investorenlösung zu retten. „Das ist jedoch gescheitert.“ Das Nova-Centermanagement als Vermieterin habe andere Vorstellungen für die Zukunft der Räumlichkeiten gehabt.

Das bestätigt Center-Chef Peter Lehnhardt. „Wir waren nicht davon überzeugt, dass der Kunde es in Zukunft besser annehmen wird.“ Aus seiner Sicht habe das Konzept des britischen Unternehmens stark auf den deutschen Markt angepasst werden müssen. Das sei nicht ausreichend passiert. Deshalb wolle man in Zukunft mit einem Partner zusammenarbeiten, der sich auf dem deutschen Markt besser auskennt, kündigt Lehnhardt an. „Wir sind bereits mit drei Betreibern aus dem Freizeitbereich im Gespräch, zwei davon sind aus Sachsen-Anhalt.“ Lehnhardt geht davon aus, dass es in sechs bis acht Wochen eine Entscheidung gibt. Ziel sei, zum vierten Quartal wiederzueröffnen. „Da geben wir jetzt Vollgas.“

Zuletzt waren 24 Mitarbeiter im Gravity angestellt. Wie der Centermanager mitbekommen hat, seien einige nun beim Zweirad-Center Stadler direkt neben dem Nova tätig.

Derzeit befindet sich das Inventar des Gravity, beispielsweise die E-Karts, noch vor Ort in Günthersdorf. Man sei derzeit in Abstimmung, wie man dies am besten veräußert, sagt Rechtsanwalt Reichelt.