Die Telekom hat im letzten Jahr den Zuschlag für ein von Bund und Land gefördertes Glasfaser-Ausbauprojekt im Saalekreis erhalten. Noch in diesem Jahr soll die Kundenakquise starten. Auch Bad Dürrenberg ist Teil des Projekts, allerdings nur bestimmte Adressen. Welche Straßen eine Ausbauperspektive haben.

In diesen Straßen in Bad Dürrenberg und Ortsteilen will die Telekom bald Glasfaser verlegen

Noch längst nicht alle Adressen in Bad Dürrenberg und Umgebung sind mit Glasfaser versorgt.

Bad Dürrenberg/MZ. - Die Deutsche Glasfaser hat ihr Ausbauprojekt in Bad Dürrenberg kürzlich erst abgeschlossen, doch mit schnellem Internet sind in der Solestadt noch längst nicht alle Haushalte versorgt. Ein Ausbauprogramm des Saalekreises gibt nun besonders Anwohnern in den Ortsteilen Ostrau, Lennewitz, Kirchfährendorf, Oebles-Schlechtewitz, Nempitz und Ellerbach eine Ausbauperspektive. Losgehen soll es mit der Vermarktungsphase noch in diesem Jahr.