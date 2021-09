In der Bahnhofshalle Merseburg wurde versteigert was das Zeug hält

Merseburg/MZ - Ob Trekkingrad, Mountainbike, Klapprad oder Chopper: Bei der Fahrradauktion in der Halle des Merseburger Bahnhofs wechselten gebrauchte Zweiräder im Minutentakt ihre Besitzer. Während sich die Käufer für ihre neu erworbenen Drahtesel noch Quittungen ausstellen ließen, hallten schon die Gebote fürs nächste Rad durch den weitläufigen Raum. Zunächst in Ein-Euro-Schritten, dann in Fünfer- und schließlich in Zehnerschritten.

Denn verkauft wurde – ganz altmodisch – an die Meistbietenden. Dabei reichte die Preisspanne von niedrigen zweistelligen Beträgen bis hin zu mehreren hundert Euro für ein Fahrrad mit Elektroantrieb.

Bei der Auktion wurden Fahrräder versteigert, die ihre Besitzer in den vergangenen Monaten auf Grundstücken der Bahn, an Bahnhöfen oder in Zügen abgestellt und nicht wieder abgeholt hatten. Auf insgesamt 65 Fahrräder konnten die Interessierten bieten. Besonders günstig kam eine junge Frau davon: Gerade einmal 17 Euro bezahlte sie. „Ich fange an zu studieren und brauche ein Fahrrad, das nicht gleich geklaut wird“, begründete sie den Kauf.

„Das muss jetzt ein paar Jahre halten“

Den gleichen Preis bezahlte ein junger Mann nur wenig später, allerdings aus ganz anderen Motiven: Das soeben erstandene Mountainbike ohne Sattel werde er wahrscheinlich „ausschlachten und gucken, was man noch nutzen kann“, erzählte er. Zwar sei er selbst nicht unbedingt der große Bastler, habe aber Freunde, die ihm dabei behilflich sein könnten.

Ihr altes Rad sei kürzlich geklaut worden, sagte eine Frau, die ein klassisches Damenrad für 55 Euro kaufte. Dieses habe genau die richtige Größe für sie und sei perfekt für den täglichen Gebrauch. Mit dem Fahrrad erledige sie zum Beispiel ihre Einkäufe. „Das muss jetzt ein paar Jahre halten“, sagte sie mit einem Augenzwinkern.