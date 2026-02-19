Prozess am Landgericht Halle Illegale Zigaretten aus Polen: Bäcker aus Bad Dürrenberg muss in Haft
Mehr als 200.000 Zigaretten ohne deutsches Steuersiegel sollen ein Bäcker aus Bad Dürrenberg und seine Mitangeklagten verkauft haben. Nun hat das Landgericht Halle das Urteil gesprochen: Für den mutmaßlichen Drahtzieher gibt es eine mehrjährige Haftstrafe, die Komplizen kommen mit Bewährung davon.
Bad Dürrenberg/Halle/MZ. - Pall Mall, Marlboro oder Lucky Strike – die bekanntesten Namen der Tabakwelt fanden sich auf den Hunderten Zigarettenpackungen, die Beamte im vergangenen Mai in mehreren Geschäftsräumen eines Bäckers in Bad Dürrenberg sicherstellten. Allerdings hatten die Schachteln alle eines gemeinsam: kein deutsches Steuersiegel.