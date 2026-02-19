Die Low Carbon GmbH will im Falkensteiner Ortsteil Endorf (Harz) einen großen Solarpark errichten. Dort steht man den Plänen skeptisch gegenüber, obwohl die Anlage Hunderttausende Euro in die Stadtkasse spülen könnte.

Großer Solarpark im Harz: Warum Minidorf Endorf jetzt vor schwerer Entscheidung steht

Die Visualisierung zeigt, wie es aussehen könnte: Blick auf den Solarpark von der Turmwindmühle Endorf (Harz) aus, die ein beliebtes Ausflugsziel ist.

Endorf/MZ. - Volker Quaschning steht im Saal des Dorfgemeinschaftshauses in Endorf im Harz und fragt die Anwesenden, ob sie sich noch an die Zeiten erinnern können, als die Spritpreise die Zwei-Euro-Marke deutlich überschritten haben. Der Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin ist in den 230-Seelen-Ort gekommen, um den Einwohnern die Vorteile erneuerbarer Energien zu erklären, die für Versorgungssicherheit und Preisstabilität sorgen können. Denn Endorf könnte dazu einen Beitrag leisten.