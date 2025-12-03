Ähnlicher Krankenstand beim Saalekreis „Ich war erstmal schockiert von dieser Zahl“ - Mitarbeiter der Stadt Merseburg waren 2024 im Schnitt 26 Tage krankgemeldet

Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Merseburg fielen im Jahr 2024 im Schnitt 26 Tage krankheitsbedingt aus. Bei der Kreisverwaltung des Saalekreises sieht es ähnlich aus. Der Ausfall verteilt sich dort sehr unterschiedlich auf die Mitarbeiter. Wie die Zahlen einzuordnen sind und was passiert, wenn Mitarbeiter länger als sechs Wochen fehlen.