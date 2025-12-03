Ähnlicher Krankenstand beim Saalekreis „Ich war erstmal schockiert von dieser Zahl“ - Mitarbeiter der Stadt Merseburg waren 2024 im Schnitt 26 Tage krankgemeldet
Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Merseburg fielen im Jahr 2024 im Schnitt 26 Tage krankheitsbedingt aus. Bei der Kreisverwaltung des Saalekreises sieht es ähnlich aus. Der Ausfall verteilt sich dort sehr unterschiedlich auf die Mitarbeiter. Wie die Zahlen einzuordnen sind und was passiert, wenn Mitarbeiter länger als sechs Wochen fehlen.
03.12.2025, 13:30
Merseburg/MZ. - Schockiert sei sie angesichts der Zahl gewesen, sagte Daniela Witzel, Leiterin des Hauptamtes der Stadt Merseburg und zuständig fürs Personalmanagement, im Hauptausschuss vergangene Woche. Die Zahl, die sie an die Wand geworfen hatte, lautete 26.