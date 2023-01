Ein American Bulldog hat in Merseburg einen anderen Hund angegriffen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Hund gegen Hund in Merseburg

Nach einem Hundeangriff in Merseburg ermittelt die Polizei (Symbolfoto):

Merseburg/MZ/und - In Merseburg hat es am Freitag gegen 17 Uhr einen Zwischenfall in der Heinrich-Heine-Straße gegeben. Ein weißer American Bulldog hat dort einen anderen Hund angegriffen, dessen Halterin gerade mit ihm spazieren ging. Der Hund wurde verletzt. Der Besitzer des American Bulldog ist mt seinem Hund abgehauen. Deshalb ermittelt jetzt die Polizei. Der Besitzer des American Bulldog wird als 28 bis 35 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 beschrieben.