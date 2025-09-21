Das Landhotel in Bad Dürrenberg schließt seine Türen, will aber andere Angebote unter dem Dach der Landerlebniswelt erhalten. Welche das sind und warum das Hotel schließen muss.

Das Landhotel Bad Dürrenberg schließt Ende November – ein harter Schlag für Tourismus und Veranstaltungsbetrieb in der Solestadt.

Bad Dürrenberg/MZ. - Das Landhotel mit dazugehörigem Restaurant schließt zum 30. November für immer die Türen. Das teilt die zuständige Gesellschaft Landerlebniswelt Bad Dürrenberg in einer eigens veröffentlichten Stellungnahme mit. Die Auswirkungen für die Solestadt und den Tourismus dürften spürbar werden.