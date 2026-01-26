Gründer von Merco Horst Naumann mit Bürgermedaille der Stadt Merseburg geehrt

Merco-Gründer, Stadtkalender-Initiator und Lions-Mitglied Horst Naumann ist einer der vier Merseburger, die in diesem Jahr die Bürgermedaille der Stadt Merseburg erhalten haben. Wie der 64-Jährige auf die Auszeichnung blickt und was er seit dem Verkauf von Merco so treibt.