Gründer von Merco Horst Naumann mit Bürgermedaille der Stadt Merseburg geehrt
Merco-Gründer, Stadtkalender-Initiator und Lions-Mitglied Horst Naumann ist einer der vier Merseburger, die in diesem Jahr die Bürgermedaille der Stadt Merseburg erhalten haben. Wie der 64-Jährige auf die Auszeichnung blickt und was er seit dem Verkauf von Merco so treibt.
26.01.2026, 14:30
Merseburg/MZ. - Horst Naumann sei eine Person, die aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken ist, so begann der Merseburger Ratsvorsitzende Michael Hayn am Donnerstag im Ständehaus seine Laudatio auf den Mann, dessen Name vielen in der Domstadt ein Begriff sein dürfte.