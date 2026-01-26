weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  Gründer von Merco: Horst Naumann mit Bürgermedaille der Stadt Merseburg geehrt

Merco-Gründer, Stadtkalender-Initiator und Lions-Mitglied Horst Naumann ist einer der vier Merseburger, die in diesem Jahr die Bürgermedaille der Stadt Merseburg erhalten haben. Wie der 64-Jährige auf die Auszeichnung blickt und was er seit dem Verkauf von Merco so treibt.

Von Luise Mosig 26.01.2026, 14:30
Merseburgs OB Müller-Bahr (l.) und der Ratsvorsitzende Hayn (r.) überreichten Horst Naumann am Donnerstag, 22. Januar 2026, beim Neujahrsempfang die Medaille, eine Urkunde und Blumen.
Merseburgs OB Müller-Bahr (l.) und der Ratsvorsitzende Hayn (r.) überreichten Horst Naumann am Donnerstag, 22. Januar 2026, beim Neujahrsempfang die Medaille, eine Urkunde und Blumen. (Foto: Katrin Sieler)

Merseburg/MZ. - Horst Naumann sei eine Person, die aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken ist, so begann der Merseburger Ratsvorsitzende Michael Hayn am Donnerstag im Ständehaus seine Laudatio auf den Mann, dessen Name vielen in der Domstadt ein Begriff sein dürfte.