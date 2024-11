Horror in der Puppensiedlung: „Den ein oder anderen Schrei können Gäste schon hier lassen“

Halloween in Merseburg

Merseburg/MZ. - Schon der Kollege am Ticketschalter hinter dem Gartentor wirkt nicht geheuer. Mit fiesem Grinsen blickt er auf die Eintretenden herab. Geld will er nicht, aber dafür die Stimmung setzen für seine Kollegen, die mit leuchtenden Augen, gefletschten Zähnen und schreienden Kindern im Käfig vor dem Haus warten, um Besucher zu verängstigen. Es ist Horror angesagt in der Puppensiedlung.